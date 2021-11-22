Сеул, 22 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Южнокорейский бойз-бенд BTS стал первой азиатской группой, получившей высшую награду на American Music Awards (AMA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, группа из Южной Кореи в очередной раз переписала историю музыки, став первой азиатской группой, получившей звание «Артист года», которое считается высшей наградой на American Music Awards (AMA).

Известно, что вручение наград состоялось 21 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Отметим, что южнокорейским артистам удалось обойти пять звезд, претендующих на высшую награду музыкальной премии. В частности, Ариану Гранде, Дрейка, Оливию Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd.

Группа также победила в категориях «Любимый поп-дуэт/группа» и «Любимая поп-песня».