Москва, 22 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Вступление в НАТО может вызвать сопротивление на территории Украины. Об этом 22 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

«Вступление в НАТО может вызвать мощную реакцию на самой Украине — для большинства населения членство в НАТО до сих пор неприемлемо, как и конфронтация с Россией», — заявил эксперт.

«Вполне можно ожидать вспышки восстаний во многих регионах Украины, в первую очередь, на юге и юго-востоке страны», — предположил Дудчак.

«На контролируемых Киевом территориях Донбасса и в других регионах может сформироваться партизанское движение. Всё это чревато потерей государственности для Украины, т.к. Россия не сможет оставаться в стороне и на законных основаниях сможет поддержать народно-освободительное движение народа Украины», — заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит провокаций стран НАТО и ЕС и не оставит без реакции поддержку милитаристских настроений Украины Западом.