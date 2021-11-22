Москва, , 11:14 — REGNUM В Совфеде допустили принятие новых норм в развитие законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Совет Федерации

«Мы все это внимательно анализируем, мы никуда не торопимся. И затем думаю, вернемся к этому вопросу с совершенно конкретными предложениями», — сказал глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов.

По его словам, планируется провести своеобразную инвентаризацию законодательства в этой сфере.

«Мы посмотрим, как эти нормы работают. И у нас есть предложения как по ужесточению этих норм, как по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм», — рассказал Климов.

Сенатор также рассказал, что нормы об иностранных агентах давно действуют в США, в ЕС изучают российский опыт для внедрения в свое законодательство.

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