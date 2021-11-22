Москва, 22 ноября 2021, 11:14 — REGNUM Спецпредставитель президента России по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с президентом САР Башаром Асадом текущую ситуацию в стране. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В этой связи, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, подтверждалась важность поддержания стабильности «на земле» и реализации практических мер по восстановлению суверенитета и контроля Дамаска над национальной территорией, как это прописано в резолюциях Совбеза и Генассамблет ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что новый раунд переговоров в Астанинском формате по ситуации в Сирии планируется провести в конце декабря.
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