Москва, 22 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента России по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с президентом САР Башаром Асадом текущую ситуацию в стране. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Culture.ru Здание МИД России

«Состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на мобилизацию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и политизации в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — сообщили в МИД России.

В этой связи, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, подтверждалась важность поддержания стабильности «на земле» и реализации практических мер по восстановлению суверенитета и контроля Дамаска над национальной территорией, как это прописано в резолюциях Совбеза и Генассамблет ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что новый раунд переговоров в Астанинском формате по ситуации в Сирии планируется провести в конце декабря.

Читайте также: В МИД РФ уточнили сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии