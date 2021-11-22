Москва, 22 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Россия может оказывать и оказывает противодействие включению Украины в НАТО. Об этом 22 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Gov.ua НАТО и Украина

«Россия оказывает влияние на отношения Украины и НАТО, в т.ч. на процессы возможного вступления в альянс этой страны», — заявил эксперт.

«Демонстрация решимости и готовности к ответным действиям, принятие на вооружение новейших образцов вооружений, возможность обеспечить постоянное нахождение средств возмездия у границ «центров принятия решений» — всё это оказывает влияние на процесс» — заключил Дудчак.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 19 ноября в украинском посольстве в Вашингтоне подтвердил стремление Украины к вступлению в НАТО, но заявил о том, что вопрос о включении Украины в состав Североатлантического альянса сейчас на повестке дня не стоит.