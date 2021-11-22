Москва, 22 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Предоставление Украине прав полноценного членства в НАТО нецелесообразно, т.к. альянс и так может использовать территорию и институты этого восточноевропейского государства. Об этом 22 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Сложно представить вступление Украины в НАТО как свершившийся факт», — заявил эксперт.

«Во-первых, это не нужно НАТО, по крайней мере, сейчас — Украина и без членства выполняет все прихоти альянса. Фактически, НАТО и без этого имеет возможность использовать территорию Украины, как посчитает нужным», — пояснил Дудчак.

«Во-вторых, это действительно будет пересечением самой «красной» из всех «красных линий» в отношениях с Россией. Предоставление членства Украине, по сути, будет вызовом России, практически объявлением войны. Готово ли к этому НАТО?», — подчеркнул политолог.

«Йенс Столтенберг уже делал заявления, которые больше похожи на шантаж, попытку надавить на Россию угрозой включения Украины в члены НАТО», — отметил Дудчак.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров 19 ноября заявил, что Россия не будет закрывать глаза на провокации стран-членов НАТО и ЕС.