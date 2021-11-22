Владивосток, , 11:09 — REGNUM В Приморье подвели итоги операции «Путина», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Браконьерство

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В совместных операций силовых структур было изъято 2,5 км сетей, более 5 тонн незаконно добытой рыбы лососевых пород, 680 кг красной икры и 450 кг краба. Выявлено 192 административных правонарушения, возбуждено 77 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области с начала 2021 года обнаружено 332 нарушения в сфере охраны и использования объектов животного мира.