Москва, 22 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун не торопится отвечать на вопрос о том, вправе ли москвичи, переболевшие COVID-19 и решившие привиться, получить при обращении в государственную поликлинику вакцину «Спутник Лайт». Официальный запрос, направленный ИА REGNUM 17 ноября на его имя через электронную почту пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы остаётся без ответа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Напомним, что глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что лица младше 60 лет, переболевшие COVID-19, должны прививаться «Спутником Лайт», а переболевшие люди старше 60 лет — «Спутником V».

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Отметим также, что на сайте Минздрава РФ опубликованы обновленные временные методические рекомендации по порядкупроведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. В нём указан список вакцин, которые в Российской Федерации зарегистрированы для вакцинации против COVID-19 у взрослых лиц: комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная («КовиВак»), вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»).

Там же сказано: «Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 различных категорий граждан, в том числе лиц, переболевших данной инфекцией, вакцинированных и ранее вакцинированных, впоследствии переболевших, проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19, зарегистрированными в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата».

Таким образом, хотелось бы дождаться ответа главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна на запрос ИА REGNUM и понять, куда может обратиться пациент, если ему отказывают в вакцинации «Спутником Лайт» при её наличии в поликлинике.