Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области ещё один ребёнок скончался от отравления неустановленным веществом, таким образом, число погибших от отравления детей увеличилось до трёх.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

О смерти третьего ребёнка сообщили со ссылкой на источник РИА Новости. В реанимации остаются родители детей и ещё один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, стало известно о гибели двоих детей, девочек семи и восьми лет, в станице Бессергеневской. Госпитализированы были с признаками отравления неустановленным веществом родители и ещё двое детей. Известно, что погибшие дети воспитывались в приемной семье. По факту смерти детей возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным СМИ, специалисты отобрали пробы домашнего мяса.

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