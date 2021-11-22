Москва, , 11:10 — REGNUM Каждый шестой россиянин тратит на свои увлечения больше 10 тысяч рублей в месяц, а самые дорогостоящие хобби оказались у жителей Москвы, Татарии, Башкирии, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. При этом самым популярным увлечением граждане называют работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Андрей Карелин. Досуг

Три четверти российских граждан чем-то увлекаются, при этом у 41% респондентов есть несколько хобби. Самым популярным увлечением стала работа, ее в качестве хобби назвали 15% опрошенных. Занятия спортом заняли второе место, им занимается каждый десятый участник опроса. Не менее популярно садоводство, аграрным экспериментам отдаются 9,2% респондентов, еще 9% вяжут или вышивают. Далее идут любители путешествий, 8% опрошенных посвящают свободное время туризму, 7% готовят, 6% рисуют, а еще 5% респондентов рыбачат.

Большинство наших сограждан тратят на любимое занятие до 10 тысяч рублей в месяц. При этом 26% опрошенных ничего не тратят, 17% укладываются в тысячу рублей, 27% респондентов хобби обходится в сумму от 1 до 5 тысяч ежемесячно, а еще 12% позволяют себе потратить на увлечения от 5 до 10 тысяч соответственно.

Однако, есть и те, кто на досуг тратит более 10 тысяч рублей в месяц, об этом сообщил каждый почти пятый участник исследования (18,4%). Чаще других о наличии дорогостоящих хобби говорили респонденты из Москвы (таковых 34% от общего числа опрошенных москвичей), Татарстана (25%), Новосибирской области (24,5%), Санкт-Петербурга (22%), Башкортостана (22%).

Пандемия SARS-CoV-2 внесла свои коррективы, 44,3% респондентов отметили, что за последнее время их хобби подорожало. 22,5% опрошенных на досуг стали тратить значительно больше, а 21,8% изменения почувствовали в меньшей степени, а 53% опрошенных не почувствовали влияния пандемии на стоимость своих увлечений. Нашлись и те, у кого траты на увлечения снизились, таковых оказалось 3%.

Траты на хобби выросли для жителей Омской (54%), Свердловской (53%), Волгоградской (52,9%), Ростовской (52,9%) и Воронежской (52%) областей. Реже других об увеличении расходов на проведение досуга говорили жители Татарстана (26%), 32% (Башкортостана), Москвы (34%) и Санкт-Петербурга (39%), при том что респонденты именно из этих регионов чаще других указывали на наличие у них дорогих увлечений.

Кроме того, поллстеры выяснили, что каждый десятый житель России хобби не имеет. Об отсутствии увлечений чаще других говорили жители Омской (16,5%) области, Челябинской области (15,5%), Татарстана (13%), Свердловской (12%) и Новосибирской (11,5%) областей.