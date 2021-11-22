Камень-на-Оби, Алтайский край, 22 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Избирком Алтайского края обнародовал итоги голосования на повторных выборыах депутатов Каменского городского Совета депутатов Каменского района Алтайского края второго созыва по десяти одномандатным избирательным округам (№ 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 18). Напомним, они состоялись накануне, 21 ноября.

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Как следует из данных телеграм-канала избиркома, единороссы в законодательном органе одной из самых проблемных по коммунальным вопросам алтайских территорий смогли получить половину мандатов. Это: Евгений Мыльников, Олег Войтов, Оксана Корнева, Алексей Гореявчев и Сергей Гончаров. Одно место получили представители партии «Справедливая Россия — За правду». Их кандидат — Людмила Железовская. Еще четверо — самовыдвиженцы: Евгений Чернышов, Юрий Трофимов, Сергей Карелин и Евгения Проскурина.

В организации и проведении голосования были задействованы 12 участковых избирательных комиссий. В списки избирателей было включено 14 106 избирателей, средняя явка по 10 одномандатным избирательным округам составила 12,75% от числа избирателей, внесенных в списки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущий депутатский состав запомнился многочисленными скандалами, демаршами и провокациями.

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