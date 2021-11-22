Выборг, Ленинградская область, 22 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В четырех залах филиала государственного музея «Эрмитаж» в Выборге открылась выставка «Замки. Соборы. Дворцы. Убранство европейских интерьеров XV — XIX веков». На ней представили убранство европейских интерьеров из фондов Эрмитажа за почти пять столетий. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочный центр Эрмитаж — Выборг

Более 150 произведений из эрмитажного собрания познакомят зрителей с удивительным разнообразием ремесел, развитием техник, художественных направлений, стилей и вкусов заказчиков на протяжении почти пяти столетий. Построенная по хронологическому принципу, экспозиция включает в себя лучшие образцы декоративно-прикладного искусства разных стран Европы — Италии, Франции, Фландрии, Голландии, Англии, Германии и России.

Выборжане увидят разнообразные предметы прикладного искусства для украшения как интерьеров замков и дворцов, так и для оформления пространства церквей, соборов, домашних капелл.

«Мы постарались показать разные виды жизни — торжества церковные и свадебные. Ими можно часами любоваться. Это предметы роскоши — иконы, расшитые ткани, мебель», — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.