Москва, 22 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Использование в России цифрового рубля приведет к снижению издержек денежного оборота в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил заместитель директора института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко. Так он прокомментировал то, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь резко выступила против криптовалют и заявила, что «нужно людям дать альтернативу», напомнив при этом про цифровой рубль.

Криптовалюта

«Цифровой рубль, с моей точки зрения, не станет 100%-й альтернативой цифровым активам, которые обычно называют криптовалютами. И вот почему. У них разная природа, и создавались они для разных целей, — сказал Пушко. — Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты. Цифровой рубль, как безналичный и наличный рубль, обеспечен национальным богатством страны. Цифровой рубль эмитируется Банком России и предназначен для ускорения оборота денежных средств. Кроме того, цифровой рубль в силу его свойств (например эффекта окрашивания) способен позитивно повлиять на состояние финансовой дисциплины, существенно сократить нецелевое расходование целевого финансирования».

Кроме того, как пояснил Пушко, использование цифрового рубля, как ожидается, приведет к снижению издержек денежного оборота в стране, предоставит современные инструменты бизнесу и населению, позволяющие, кроме прочего, снизить издержки и тарифы по его переводам.

«Так, по данным Банка России, уровень тарифов по операциям с использованием цифрового рубля будет находиться на уровне тарифов Системы быстрых платежей, что в разы ниже, чем, например, тарифы безналичных платежей, — сказал Пушко. — Криптовалюты же создавались изначально децентрализованными как противовес национальным валютам. За время их существования их стали чаще использовать в качестве объекта для инвестиций. И в этом нет ничего плохого. Инвестор сам вкладывает деньги в высокорисковые активы в надежде получить высокую норму прибыли. И если он платит налоги, никаких вопросов у государства к нему нет. Но криптовалюты также используются для ухода от налогов, оплаты криминальных операций (наркотики, контрабанда, проституция), покупки «липовых» сертификатов о вакцинации, продажи персональных данных, обслуживания криминального оборота, включая финансовые пирамиды, казино, сетевые игры и прочее».

Поэтому, как полагает экономист, в будущем криптовалюта превратится «в откровенно криминальную» локальную историю «Даркнета», существующую параллельно с реальным миром.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время биткоин остается хоть и волатильным, но сверхприбыльным активом.