Канберра, , 11:08 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время парламентского часа 22 ноября сенсационно заявил, что он тайно сказал лидеру лейбористов Энтони Альбанизу, что поехал на Гавайи во время крупных лесных пожаров в конце 2019 года. Однако в текстовом сообщении новостному порталу News.com.au Альбаниз категорически отверг утверждение премьер-министра.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Скандал по поводу поездки Моррисона на Гавайи, когда лесные пожары вспыхнули в Австралии, разразился в Канберре, когда парламентарии попросили премьер-министра объяснить, почему его офис лгал журналистам о поездке.

«Когда мой электорат горел, в администрации премьер-министра сообщили журналистам, что он не отдыхает на Гавайях. Почему канцелярия премьер-министра лгала?» — спросила депутат от Лейбористской партии Фиона Филлипс.

В ответ Моррисон заявил, что «может говорить только о том, что он сказал ранее». Но затем он добавил, что рассказал лидеру оппозицию Альбанизу, куда он направляется.