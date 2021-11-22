Брянск, 22 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Команды призывников в воинские части и соединения Западного военного округа отправили из Брянска. Новобранцам предстоит служить в Калининградской и Калужской областях, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru/ Новобранцы

К месту прохождения службы железнодорожным транспортом отправлены более 50 призывников из Брянской области. Призывникам в дорогу выдали средства индивидуальной защиты, антисептики, сухие пайки, каждый новобранец также получил банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту для связи с родными. Молодые люди будут служить в воинских частях и подразделениях, дислоцированных в Калининградской и Калужской областях.

В рамках осеннего призыва 2021 года из Брянской области отправят на военную службу более тысячи молодых человек. Уже направлены в военные части свыше 400 новобранцев.