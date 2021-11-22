Ульяновск, , 10:59 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что незаконный «миграционный» бизнес организовали двое братьев, в состав которой также вошли четверо ульяновцев. По данным следствия, они должны были готовить документацию, которая содержала недостоверные сведения о месте проживания прибывших иностранцев, а также предоставлять их на государственный миграционный учёт.

Полиция также выяснила, что в качестве места пребывания указывались подконтрольное злоумышленникам жильё, иногда — аварийные помещения или заброшенные частные дома. По данным УМВД, стоимость услуг составляла 1,5 тыс. — 3 тыс. рублей, всего на учёт было незаконно поставлено 315 иностранных граждан.

В ходе обысков изъяты паспорта мигрантов, компьютеры и сотовые телефоны.

Шесть человек признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Один из осуждённых получил условный срок, остальные — от двух до трёх лет колонии общего режима.

В полиции также добавляют, что уголовное дело в отношении ещё одного участника преступной группы отложено по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме разработан пакет законопроектов, призванных навести порядок в миграционной сфере. В частности, предлагается наказывать за массовые драки и другие правонарушения, запретив въезд в Россию на 50 лет.

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