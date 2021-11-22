Ульяновск, 22 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Правоохранители установили, что незаконный «миграционный» бизнес организовали двое братьев, в состав которой также вошли четверо ульяновцев. По данным следствия, они должны были готовить документацию, которая содержала недостоверные сведения о месте проживания прибывших иностранцев, а также предоставлять их на государственный миграционный учёт.

Полиция также выяснила, что в качестве места пребывания указывались подконтрольное злоумышленникам жильё, иногда — аварийные помещения или заброшенные частные дома. По данным УМВД, стоимость услуг составляла 1,5 тыс. — 3 тыс. рублей, всего на учёт было незаконно поставлено 315 иностранных граждан.

В ходе обысков изъяты паспорта мигрантов, компьютеры и сотовые телефоны.

Шесть человек признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Один из осуждённых получил условный срок, остальные — от двух до трёх лет колонии общего режима.

В полиции также добавляют, что уголовное дело в отношении ещё одного участника преступной группы отложено по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме разработан пакет законопроектов, призванных навести порядок в миграционной сфере. В частности, предлагается наказывать за массовые драки и другие правонарушения, запретив въезд в Россию на 50 лет.

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