Москва, 22 ноября 2021, 10:59 — REGNUM Результаты первой фазы клинического исследования новой вакцины собственной разработки от вируса папилломы человека (ВПЧ) объявила российская биофармацевтическая компания «Нанолек». Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе компании.
«Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» объявляет результаты первой фазы клинического исследования новой вакцины собственной разработки от вируса папилломы человека. Отечественный препарат показал более благоприятный профиль безопасности и лучшую переносимость по сравнению с вакциной того же типа, произведенной в США», — приводит сообщение пресс-службы портал «ФармМедПром».
Также уточняется, что первая фаза клинического исследования новой отечественной вакцины от ВПЧ проходила в период с июля по ноябрь 2021 года на базе исследовательского центра Кировского государственного медицинского университета и в ходе нее сравнивались две четырехвалентные рекомбинантные вакцины от ВПЧ: российская, разработанная компанией «Нанолек» в партнерстве с «Комбиотех», и американская, производства Merck Sharp & Dohme (США).
Кроме того, добавляется, что по результатам испытаний препарат российского производства показал высокий профиль переносимости и безопасности.
«Риск нежелательных явлений был ниже на 7%, чем у препарата сравнения, при этом все изменения в самочувствии испытуемых были легкими — в основном это были реакции в месте введения вакцины, например, покраснение, зуд и болезненность при надавливании. Российская вакцина также показала хорошую иммуногенность: у большинства добровольцев после однократного введения выработались антитела ко всем четырем наиболее распространенным онкогенным штаммам», — поясняется в сообщении.
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