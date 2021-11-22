Москва, , 10:59 — REGNUM Результаты первой фазы клинического исследования новой вакцины собственной разработки от вируса папилломы человека (ВПЧ) объявила российская биофармацевтическая компания «Нанолек». Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Вирус папилломы человека Zpppstop.ru

«Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» объявляет результаты первой фазы клинического исследования новой вакцины собственной разработки от вируса папилломы человека. Отечественный препарат показал более благоприятный профиль безопасности и лучшую переносимость по сравнению с вакциной того же типа, произведенной в США», — приводит сообщение пресс-службы портал «ФармМедПром».

Также уточняется, что первая фаза клинического исследования новой отечественной вакцины от ВПЧ проходила в период с июля по ноябрь 2021 года на базе исследовательского центра Кировского государственного медицинского университета и в ходе нее сравнивались две четырехвалентные рекомбинантные вакцины от ВПЧ: российская, разработанная компанией «Нанолек» в партнерстве с «Комбиотех», и американская, производства Merck Sharp & Dohme (США).

Кроме того, добавляется, что по результатам испытаний препарат российского производства показал высокий профиль переносимости и безопасности.

«Риск нежелательных явлений был ниже на 7%, чем у препарата сравнения, при этом все изменения в самочувствии испытуемых были легкими — в основном это были реакции в месте введения вакцины, например, покраснение, зуд и болезненность при надавливании. Российская вакцина также показала хорошую иммуногенность: у большинства добровольцев после однократного введения выработались антитела ко всем четырем наиболее распространенным онкогенным штаммам», — поясняется в сообщении.

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