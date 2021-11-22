Петропавловск-Камчатский, , 10:58 — REGNUM В Камчатском крае вынесен обвинительный приговор в отношении 38-летнего мужчины, от действий которого пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, Петропавловск-Камчатский городской суд признал его виновным по двум особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ — в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

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Установлено, что обвиняемый в период с мая 2020 по август 2021 неоднократно совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевшей изготовил порнографические материалы.

Согласно приговору суда, злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Оренбургской области было завершено расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении детей младше 14 лет. На скамье подсудимых окажется 40-летний житель Беляевского района, который, по версии следствия, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух незнакомых детей в возрасте семи и девяти лет. После этого оренбуржец скрылся с места преступления.