Москва, 22 ноября 2021, 10:58 — REGNUM Всех участников научной экспедиции переместили с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» на другое судно, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании на основании иска, который был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью.
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