Москва, 22 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Всех участников научной экспедиции переместили с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» на другое судно, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Промышленность Дании

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», — говорится в телеграм-канале министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании на основании иска, который был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью.

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