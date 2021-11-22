Орск, Оренбургская область, , 10:59 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура контролирует ход уголовного дела о гибели восьмилетней девочки в Орске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

Уголовное дело

По предварительным данным, 21 ноября в частном доме школьница получила смертельное поражение электрическим током. На теле ребёнка обнаружены повреждения, характерные для электротравмы.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В доме отсутствует горячее водоснабжение. Семья грела воду с помощью электрокипятильника.

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