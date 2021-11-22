Краснодар, , 10:56 — REGNUM Новые антикоронавирусные ограничения вступили в силу на территории Краснодарского края с 22 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Теперь требование о предъявлении QR-кода распространили на торговые центры на территории всего региона. Среди новшеств — предъявление QR-кода при посещении культурных и развлекательных учреждений, спортивных мероприятий, бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, салонов красоты и парикмахерских, а также магазинов. Для непривитых и не переболевших ковидом граждан открытыми остаются только продовольственные магазины и аптеки. По-прежнему подтверждать прививку или перенесенный коронавирус придётся при посещении кафе и ресторанов.

Кроме того, с 15 декабря вход в здания органов власти без QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, либо справки о медотводе от прививки будет закрыт для госслужащих.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до 18 января 2022 года. Отметим, последние дни на территории Кубани отмечался резкий рост заболеваемости ковидом — почти до тысячи человек ежесуточно.