Москва, , 10:55 — REGNUM В Госдуме советуют Украине успокоиться и не спешить готовиться к войне.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

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«В Киеве могут успокоиться: Россия на войну не придет!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава военной разведки республики генерал Кирилл Буданов в интервью Military Times заявил о том, что Россия «сосредоточила» более 92 тыс. военных у границ Украины и «готовится напасть» на нее в конце января или начале февраля 2022 года. Также, по его словам, для «вторжения» на Украину будут использовать территорию Белоруссии.

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