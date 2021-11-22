Елабуга, Татарстан, 22 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Российский самолёт МС-21 с композитным крылом почти прошёл первую сертификационную программу, ему осталось совершить менее 50 полётов. Об этом первый заместитель генерального директора ПАО Корпорация «Иркут» Анатолий Гайданский сообщил 22 ноября журналистам в Елабуге.

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Он отметил, что к настоящему моменту самолёт выполнил около 700 испытательных полетов. Ожидается, что первый сертификат МС-21 получит в декабре этого года, для этого в корпорации делают всё возможное.

«В дальнейшем будет ещё много полётов для расширения карты данных по сертификату», — сказал Гайданский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газогенератор авиационного двигателя ПД-14 для самолета МС-21 испытали пеплом камчатского вулкана Шивелуч. Крыло и ряд других элементов планера выполнены из полимерных композитных материалов.

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