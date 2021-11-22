Красноярск, 22 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. С начала 2021 года цены в Красноярском крае выросли на 6,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в Красноярскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

Статистики подвели итоги мониторинга цен в октябре 2021 года. Согласно их выводам, продукты питания в регионе с начала года выросли в цене на 7,5%, непродовольственные товары — на 7,9%. Стоимость услуг увеличилась на 4%.

По сравнению с сентябрём 2021 года цены выросли на 1,2%. Продукты питания подорожали на 2,1%, непродовольственные товары — на 0,9%. Стоимость услуг возросла на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октября инфляция в Томской области достигла 6,8%.

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