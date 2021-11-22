Боровск, Калужская область, , 11:10 — REGNUM В Калужской области в результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками фармацевтической организации на сумму более семи миллионов рублей. Об этом 22 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

Прокуратурой Боровского района в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности фармацевтической организации было установлено, что 118 работникам предприятия своевременно не была выплачена заработная плата в общей сумме более семи миллионов рублей. Для восстановления нарушенных прав граждан генеральному директору предприятия внесено прокурорское преставление. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении в виде невыплаты заработной платы

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками была полностью погашена, а должностному и юридическому лицу назначено административное наказание виде штрафа.

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