Боровск, Калужская область, 22 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Калужской области в результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками фармацевтической организации на сумму более семи миллионов рублей. Об этом 22 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Прокуратурой Боровского района в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности фармацевтической организации было установлено, что 118 работникам предприятия своевременно не была выплачена заработная плата в общей сумме более семи миллионов рублей. Для восстановления нарушенных прав граждан генеральному директору предприятия внесено прокурорское преставление. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении в виде невыплаты заработной платы

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками была полностью погашена, а должностному и юридическому лицу назначено административное наказание виде штрафа.