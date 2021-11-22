Прага, , 10:48 — REGNUM С 22 ноября в Чехии вводится локдаун для непривитых от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш во время пресс-конференции.

Локдаун Pixabay.com

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По словам Бабиша, локдаун для непривитых и не болевших COVID-19 продлится до конца февраля 2022 года.

Так, отметил он, воспользоваться рядом услуг, посетить ресторан или массовые мероприятия в Чехии смогут только те, у кого есть сертификат о пройденной вакцинации, или те, кто переболел за последние полгода.

Журналисты издания также напоминают, что с 22 ноября локдаун также ввели власти Словакии. Непривитые граждане этой республики теперь не смогут посещать общественные места, кроме базовых магазинов, среди которых продуктовые и аптеки.

Ранее о локдауне для непривитых заявили в Австрии, но с понедельника 22 ноября там вводится общий локдаун, а также заявлено о планах ввести общеобязательную вакцинацию.