Актёр Евгений Стеблов поделился воспоминаниями о Нине Руслановой
Москва, 22 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, народный артист России Евгений Стеблов рассказал о своих отношениях с актрисой Ниной Руслановой.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евгений Стеблов на церемонии вручения премии «Золотая маска»
«У нас были отношения взаимной симпатии, которые никакого развития не получили. В дальнейшем жизнь каждого из нас пошла своей дорогой. Она выросла в большую актрису… У меня о ней самые добрые воспоминания», — сказал он в беседе с RT.
Как сообщало ИА REGNUM, Русланова скончалась накануне, 21 ноября, после продолжительной болезни.
Актриса была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств.