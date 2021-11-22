Москва, 22 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, народный артист России Евгений Стеблов рассказал о своих отношениях с актрисой Ниной Руслановой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Стеблов на церемонии вручения премии «Золотая маска»

«У нас были отношения взаимной симпатии, которые никакого развития не получили. В дальнейшем жизнь каждого из нас пошла своей дорогой. Она выросла в большую актрису… У меня о ней самые добрые воспоминания», — сказал он в беседе с RT.

Как сообщало ИА REGNUM, Русланова скончалась накануне, 21 ноября, после продолжительной болезни.

Актриса была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств.