Москва, , 10:45 — REGNUM Актриса Нина Русланова «замечательно играла все мелочи» и постоянно удивляла своим актёрским мастерством. Об этом композитор Владимир Дашкевич рассказал 22 ноября RT.

По словам Дашкевича, Русланова — одна из самых значительных актрис того поколения, в котором удивить актёрским мастерством было почти невозможно. Но ей это удавалось каждый раз.

Русланова обдумывала каждую деталь, её школа шла «от натуральной добросовестности», у неё в крови была школа малого театра, старого русского театра. Актриса умела подчёркивать мелочи бытовой жизни, ритм речи, менять интонацию.

«Это выразительность беспредельная», — подчеркнул Дашкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка России Нина Русланова ушла из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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