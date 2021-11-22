22 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 15:54 — REGNUM Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом состоялся телефонный разговор. Почему-то многие информационные агентства указывают, что это чуть ли не первая беседа такого рода Эрдогана с 2017 года, указывая на его контакт с Реувеном Ривлином, на тот момент президентом Израиля.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инициатором выхода на Анкару был тогда Ривлин, решивший выразить благодарность турецкому коллеге за получение от него письма, в котором выражались соболезнования в связи с гибелью трех израильтян в результате террористического акта в Стамбуле. После этого в турецких и израильских изданиях заговорили о возможном «потеплении отношений между двумя странами». В середине июля нынешнего года Эрдоган позвонил Герцогу и поздравил его с вступлением в должность президента Израиля. Сейчас для того, чтобы выйти на очередной контакт с Израилем, в Турции организовали постановочный политический спектакль. В Стамбуле арестовали израильскую пару, которая снимала на фото всем хорошо известную резиденцию Эрдогана, но израильтян обвинили в «шпионаже» и арестовали. Потом их освободили, и президент Турции получил звонок от Герцога, который поблагодарил Эрдогана за «гуманность», и стороны вновь заговорили «об укреплении связей между странами и важности отношений Турции с Израилем для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».

Израиль и Турция — это два государства на Ближнем Востоке, которые тонко чувствуют друг друга на объективном и субъективном уровне. Они, как пишет одно турецкое издание, «все время балансируют на уровне дружеских объятий, разрывов в отношениях и появления новых позитивных ожиданий». Две страны постоянно пребывают в сложной политической интриге, где у каждого есть свои цели и никто не хочет до конца рвать отношения — ни турки с Израилем, ни Израиль с турками. Поэтому любые позитивные и негативные заявления сторон в адрес друг друга, как подмечают многие эксперты, «относятся к чему-то промежуточному, поискам очередного «чистого листа», на котором стороны могут писать новую историю». Так, Израиль одним из первых заметил дрейф Турции «в сторону от Запада» и курс на сближение с исламским миром. При этом Эрдоган призывал евреев вернуть «долг туркам, которые предоставили им на своей территории убежище в эпоху великих гонений».

Синагога Неве Шалом в Стамбуле The Neve Şalom

Смысл «возврата» заключался в поддержке со стороны Израиля региональных амбиций Анкары и ее вызова в диалоге с США. Эрдоган предрекал, что «Израиль обречен остаться в одиночестве на Ближнем Востоке». Поэтому складывалось ощущение того, что турецкий президент сознательно вызывал на себя огонь со стороны Израиля, чтобы использовать этот фактор во внутренней и во внешней политике. Когда же Израиль стал дистанцироваться от Турции, то та стала усматривать «руку Израиля и еврейского лоббизма» в создании некоторых острых проблем для Анкары, таких как разведка нефтегазовых месторождений на кипрском шельфе или курдский вопрос. Чтобы провести контригру, Турция начала «привязывать» себя к палестинской проблеме, но, ввязавшись в «арабскую весну», лишилась поддержки Египта и Сирии. Так что глобально разыграть «израильскую карту» в своих интересах Эрдогану не удалось. При этом кульминация его геополитических многоходовок пришлась на период премьерства в Израиле Биньямина Нетаньяху.

С ним у Эрдогана не сложились личные отношения и диалог на государственном уровне. Оба политика не стеснялись в выражениях, обвиняя друг друга во всех мыслимых и немыслимых политических грехах. Дело дошло до того, что их стало невозможно представить не только ведущими переговоры, но даже просто стоящими рядом друг с другом. Они делали все для обоюдной политической компрометации, выступали с угрозами. «Нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев, — говорил Эрдоган. — Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля». Теперь тот же турецкий лидер в телефонном разговоре с израильским коллегой выступает за «сведение к минимуму разногласий двух стран, необходимости сотрудничества во всех сферах», подчеркивает важность «восстановления культуры мира, терпимости и сосуществования». Если говорить о субъективном моменте, то у Эрдогана складываются позитивные отношения с новым руководством Израиля.

Ицхак Герцог אלעד ברמי

А вот объективный момент просматривается в том, что внешняя политика Турции на Ближнем Востоке стал упираться в тупик почти на всех направлениях, а моментами страна оказывается даже в международной изоляции. Именно в такой ситуации, отмечает израильское издание Israel Hayom, «Турция начинает менять свою внешнюю политику в отношении региона в целом и Израиля в частности». Впрочем, Анкара стала делать дружественные предложения Израилю еще в конце прошлого года, когда директор турецкого разведывательного управления Хакан Фидан провел секретные переговоры с израильскими официальными лицами об улучшении двусторонних отношений. Но израильтяне склонны создавать в регионе блоки против Ирана, а потому подвижки навстречу друг другу Турции и Израиля насторожат Тегеран. Что дальше?