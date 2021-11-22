Москва, 22 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Полумерой назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов планы правительства РФ продлить действие постановления, согласно которому туроператоры обязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Kremlin.ru Сергей Миронов

«Продлевать срок исполнения обязательств — это единственное, на что сейчас вынуждены рассчитывать туроператоры, пытаясь свести концы с концами. На мой взгляд, это полумера», — сказал Миронов.

По его убеждению, государство, которое закрывало границы из-за пандемии, должно компенсировать гражданам потери, даже несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации формально не вводился.

«Подозреваю, что не вводился он как раз по этой причине — чтобы избавить власти от дополнительных расходов на компенсации гражданам и бизнесу», — отметил парламентарий.

По сложившейся международной практике деньги за туры авансом перечисляются принимающей стороне и «из-за кордона» обратно они уже не возвращаются, иногда отдых можно перенести на другой срок или в другую страну, но далеко не всегда.

«Крайними в итоге остаются российские граждане… Государству пора прекращать порочную практику решения проблем за счет населения. Призываю правительство договориться с туроператорами о сроках и механизмах выплаты компенсаций и выделить необходимые средства из резервных фондов», — предложил Миронов.

Долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 млрд рублей, а страховых средств накоплено лишь на 7 млрд рублей. Более 60% туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за отмененные из-за пандемии коронавируса туры, подсчитали эксперты.