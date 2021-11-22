Донецк, , 10:42 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 июля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило пять единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм и что был обстрелян населенный пункт Ясиноватая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что противотанковый ракетный комплекс Javelin производства США впервые использован Украиной против защитников Донбасса.