Благовещенск, 22 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Амурской области продолжает увеличиваться количество пациентов с коронавирусом. За прошедшую неделю заразились ещё 1589 человек (неделей ранее — 1449), рост уровня заболеваемости составил 9,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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Более 6% инфицированных были привиты. Доля детей среди новых заболевших — 17,4%, жителей в возрастной категории 65+ — 20,5%, от 50 до 64 лет — 21,8%.

«Зарегистрирован рост заболеваемости среди детей — на 39,5%, среди взрослых — на 58,5%. Под медицинским наблюдением находится 8966 человек, бывших в контакте с больными COVID-19», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске на прошлой неделе выявили почти на 9% меньше новых случаев коронавируса. К падению уровня заболеваемости привели установленные в регионе ограничения, считают в региональном управлении Роспотребнадзора. Тем не менее, суточный показатель заболеваемости в Приамурье выше среднего по России на 15,4%.