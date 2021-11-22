Москва, , 10:41 — REGNUM Летучие мыши, от которых человечеству достались многие тяжёлые заболевания, включая COVID-19, атипичные пневмонии MERS и SARS, а также вирусный энцефалит, лихорадка Эбола и инфекция вируса Нипах, могут дать и средства борьбы с опасными для человека вирусами. Так, защитить человека от вирусных инфекций, переносимых этими животными, помогут молочнокислые бактерии, производимые в кишечнике летучих мышей. К такому выводу пришли учёные Донского государственного технического университета, которые в сотрудничестве со специалистами Южного федерального университета и Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, исследовали влияние кишечных микроорганизмов летучих мышей на возникновение новых вирусов.

Летучая мышь (сс) Sweetaholic

Как отмечено в материалах совместного исследования, опубликованного 22 ноября в журнале Scientific Reports, летучие мыши живут до 30 лет, поэтому в их организмах могут мутировать и накапливаться многие патогены, потенциально опасные для человека, которые легко передаются человеку, вызывая у него тяжёлые заболевания, в том числе вирусные, такие как COVID-19.

При этом самим животным защитить свой организм от инфекций позволяют молочнокислые бактерии в пищеварительной системе, которые способны сдерживать клеточные мутации в кишечнике летучей мыши, выступая в роли естественных антиоксидантов.

Учёные уверены, что, выделив бактерии, помогающие летучим мышам сдерживать развитие инфекций в своем организме, можно на их основе создать препараты для подавления патогенов, передающихся человеку от животных. Специалисты считают, что это позволит разработать механизм борьбы с такими инфекциями на том этапе, когда болезнь ещё не вышла за пределы дикой природы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по одной из версий, вирус SARS-CoV-2 начал распространяться из города Уханя (провинция Хубэй, Китай), где на рынке продавались, среди прочих, летучие мыши. В геноме коронавируса были обнаружены составные части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов. Ряд учёных считает эту версию ложной.

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