22 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джозеф Байден и его ближайшее окружение в последнее время заверяют сторонников в планах американского лидера баллотироваться на второй президентский срок.

Оксана Переможенко, , 15:54 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и его ближайшее окружение в последнее время заверяют сторонников в планах американского лидера баллотироваться на второй президентский срок. Об этом 21 ноября сообщает газета The Washington Post.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что окончательное решение по вопросу о своём участии в президентской гонке Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многих комментирующих смутил почтенный возраст действующего американского лидера, в связи с чем они усомнились в том, что Байден будет участвовать в следующих выборах президента США. Иные также задались вопросом относительно состояния здоровья Джо Байдена. Были и те, кто поддержал американского лидера в его «стремлении следовать вперед».

Джо Байден Gage Skidmore

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«Мельчает Америка», — отреагировала Анна Г.

«Без всякого сарказма и ехидства, просто по-человечески… Зачем издеваться и мучить больного пожилого человека, выставляя его посмешищем в глазах всего мира?! На минуточку, это первое лицо (!!!) страны… Пока ещё почти великой…» — отметил Константин В.

«А Байден оптимист! Пусть первый срок досидит хотя бы», — добавила Polina D.

«Походу, со здоровьем у «дедушки» совсем плохо (и окружение в курсе). Досидеть бы первый срок (а судя по рейтингу, не распугать бы и этих сторонников)», — пишет Вова Ю.

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«Дай Бог ему дожить… Не в его «юном» возрасте (Байдену исполнилось 79 лет. — О. П.) тащить на себе такие нагрузки…» — отреагировал Константин В.

«Ну, а почему бы нет? Опять подтасуют выборы. Что первый раз, что ли?» — задался вопросом Aliks.

«И эти клоуны смеялись над Брежневым», — недоумевает CrexPexFex.

«Американский дедушка Брежнев», — иронизирует Александр К.

Леонид Брежнев. 1966

«Все правильно Байден делает! Надо всегда стремиться вперед и продолжать жить, даже если вам будет за 80. Сдаваться — удел слабаков. Берет пример с СССР, там все политбюро сидело до конца жизни — и ничего. Только чаще показывали… «Лебединое озеро»… по телевизору по всем каналам», — с сарказмом подытожил nik mos.

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Напомним, ранее в палату представителей Конгресса США была внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в 2024 году.