Красноярск, 22 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 702 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 146 966 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 55 413 контактных человек.

В регионе проведено уже 4 204 782 теста на коронавирус.

Напомним, 21 ноября в крае было подтверждено 700 случаев COVID-19.