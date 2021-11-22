Москва, 22 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Совфеде планируют провести инвентаризацию законодательства в сфере регулирования деятельности иностранных агентов, а также обсудить все имеющиеся предложения по изменению норм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил член Совфеда Андрей Климов в ходе пресс-конференции в Москве.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Мы опять будем проводить своеобразную инвентаризацию. Мы посмотрим, как эти нормы работают. И у нас есть предложения как по ужесточению этих норм, как по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм», — рассказал Климов.

Парламентарии не намерены спешить со своими решениями.

«Мы все это внимательно анализируем, мы никуда не торопимся. И затем думаю, вернемся к этому вопросу с совершенно конкретными предложениями», — добавил сенатор.

Вместе с тем комитет Госдумы по развитию гражданского общества поступили предложения Союза журналистов России (СЖР) и Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по внесению изменений в законодательство об иностранных агентах.

Кроме того, законопроект, меняющий порядок признания российских СМИ иностранными агентами, внесли в Госдуму депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.