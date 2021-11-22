Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от партии «Лело» прекратили бойкот законодательного органа республики с 22 ноября. Об этом объявил на брифинге представитель партии Григол Гегелия.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

Он сообщил, что бойкот был объявлен 2 ноября в связи с тем, что власти не переводили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку, в частную клинику. Перевод его в военный госпиталь в партии посчитали приемлемой альтернативой.

«Мы объявили бойкот из-за конкретной и чёткой причины. Мы продолжим использовать все существующие у нас рычаги и дальше», — заявил Гегелия.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода из тюрьмы в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори. После этого Саакашвили согласился прекратить голодовку.

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