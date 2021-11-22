Хабаровск, , 10:43 — REGNUM В Хабаровске состоялась конференция по формированию концепции строительного кластера, сообщили 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Строительные материалы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Перед нами стоят амбициозные задачи по реализации таких крупных инфраструктурных инвестпроектов, как строительство газоперерабатывающего завода в поселке Де-Кастри и ГОКа на Малмыжском месторождении, объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД». Возведение социально значимых объектов и наращивание темпов сдачи нового жилья — также в приоритете», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Отмечается, что в кластер войдут профильные предприятия: Хабаровский завод строительной керамики, компания «Мастер Плит», ведущие вузы — ТОГУ, ДВГУПС.

На конференции рассмотрели меры поддержки для участников кластера. В частности, это может быть субсидирование затрат на модернизацию производства по линии федерального бюджета, закупка и пуско-наладка нового оборудования для производителей строительных материалов.

Также участники конференции создавали мастер-план — как техническое задание на проектирование, искали новые форматы жилья и изменения в регионе и отрасли для улучшения действительной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из системообразующих заводов будущего строительного кластера в Хабаровском крае станет «Амурсталь». Кроме того, будут включены инвесторы, перспективные площадки для новых предприятий, а также месторождения строительных материалов, в том числе цемента.