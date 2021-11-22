Вашингтон, 22 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым из российских хоккеистов, сумевшим набрать за свою карьеру в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1350 очков.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В выездном матче своей команды с клубом «Сиэтл Кракен» (5:2 в пользу команды из Сиэтла), 36-летний российский нападающий отметился забитой шайбой, которая стала 745-й в его заокеанской карьере, а общее число очков, набранных Овечкиным в НХЛ, достигло в результате этого 1350 в 1216 матчах.

При этом никто из российских игроков в НХЛ не смог добраться до такого достижения. На втором месте идет Сергей Фёдоров (1179 очков), на третьем — Евгений Малкин (1109).

Отметим, в общей сложности в новом регулярном сезоне Александр Овечкин набрал в 19 матчах 30 (15 шайб + 15 результативных передач) очков.