Москва, , 10:27 — REGNUM Безуспешные попытки возвращения к росту, которые всякий раз встречали продажи, вылились в распродажи на рынке нефти 19 ноября. Нефть марки Brent скатилась к минимумам начала октября, едва удержавшись над уровнем $78 за баррель и завершив падением пятую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти drpepperscott230

«Сегодня, 22 ноября. котировки нефти пытаются совершить отскок, но импульс восстановления пока не получает ощутимого развития.

Двумя главными факторами, которые толкают цены вниз, являются пандемия и сигналы от импортеров нефти. С подачи Штатов Китай и Япония заговорили о высвобождении своих стратегических резервов с целью охлаждения рынка.

Официальных действий эти три страны пока не осуществили, но вероятность такого шага довольно велика в свете бездействия альянса ОПЕК+, который остается верным своему осторожному подходу к наращиванию добычи.

Рост заболеваемости коронавирусом в ряде стран перед рождественскими праздниками добавляет опасений, связанных со спросом. А крепкий доллар только добавляет коррекционного импульса на рынке нефти/

Рынок нефти также отыгрывает дальнейшее восстановление буровой активности в Штатах — на прошлой неделе число действующих буровых в стране увеличилось еще на семь единиц, до 461 шт., что предполагает наращивание сланцевой добычи в ближайшие недели и месяцы.

В ближайшей перспективе Brent может попытаться развить импульс восстановления и наметить путь к отметке $80 за баррель. Однако d свете упомянутых факторов бычий потенциал сейчас представляется ограниченным, а понижательные риски по-прежнему присутствуют», — пояснил эксперт.

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