Калуга, 22 ноября 2021, 10:44 — REGNUM В Калуге 22 ноября в рамках заседания правительства области были одобрены изменения в региональный Закон «О бюджете Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета Фонда в 2021 году на 17,4%. Увеличение расходов планируется на 2 млрд 484 млн 342 тыс. рублей. Рост расходов на оплату медицинской помощи составит два млрд 291 млн 715 тыс. рублей.
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