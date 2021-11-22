Калуга, 22 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Калуге 22 ноября в рамках заседания правительства области были одобрены изменения в региональный Закон «О бюджете Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ

Законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета Фонда в 2021 году на 17,4%. Увеличение расходов планируется на 2 млрд 484 млн 342 тыс. рублей. Рост расходов на оплату медицинской помощи составит два млрд 291 млн 715 тыс. рублей.

«Основанием для внесения изменений является поступление в течение года дополнительных средств в бюджет фонда, в том числе на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной пациентам с COVID-19. На указанные цели поступило 1 млрд 309 млн 686 тыс. рублей. Из бюджетов территориальных фондов других субъектов РФ за лечение застрахованных на их территории граждан поступил 981 млн 958 тыс. рублей», — отметила директор Территориального Фонда ОМС Калужской области Юлия Ковалёва.