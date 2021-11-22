Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чувашии разработан законопроект о проведении публичных мероприятий, в котором предусмотрен ряд поправок. Они касаются ответов чиновников организаторам митингов и собраний. Соответствующий законопроект внесён профильным комитетом Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

На сессии Госсовета Чувашии Cap.ru

Предлагается внести изменения в закон «Об обеспечении реализации права граждан Российской Федерации на проведение в Чувашской Республике собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Законопроектом расширяется содержание информации, которая направляется муниципальными властями в адрес организатора о проведении митингов на объектах транспортной инфраструктуры при изменении места или времени.

«В предложении об изменении места или времени проведения публичного мероприятия также должны быть указаны конкретное место или время, предлагаемые организатору. А в случае получения уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его формы, также обоснованное предложение о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его организатором», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

Одновременно уточняется срок направления указанных предложений. Если последний день ответа совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным днём, то муниципалитет может направить его в последующий первый рабочий день, но не позднее, чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия.

Помимо этого, в двух новь сформированных муниципальных округах (Шумерлинском и Красноармейском) корректируются порядок подачи информации об организации собраний и митингов.