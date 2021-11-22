Варшава, 22 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. С начала текущего года на дорогах Польши произошло более 19 тысяч аварий, в которых погибли более 1,8 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель Управления дорожного движения Главного управления полиции Роберт Опас. Мероприятие было посвящено Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает Polskie Radio.

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По оценке Роберта Опаса, состояние безопасности на польских дорогах постепенно улучшается.

«Эта безопасность в наибольшей степени зависит от нас самих — водителей, а также других участников движения. От благоразумия за рулем и того, что мы представляем как пешеходы, от осознания и знаний, которыми обладаем, соблюдения правил дорожного движения и уважения к окружающим», — сказал он.

Роберт Опас представил данные об авариях на польских дорогах. «В 2020 году погиб 2 491 человек. В 2011 году число жертв составляло аж 4 189», — сообщил он.

«Данные за первые 10 месяцев этого года составляют 19 110 несчастных случаев, в которых погибли 1 864 человека. Эти данные меньше, чем в предыдущие годы, даже учитывая 2020 год, который считается пиком эпидемии коронавируса. В 2020 году за это же время было зафиксировано 20 171 ДТП. В 2019 году аварий было 25 298, а на дорогах погибли 2 435 человек», — подсчитал он.