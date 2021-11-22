Петропавловск-Камчатский, 22 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Строительство краевой больницы Камчатки планируют завершить в намеченные сроки, несмотря на удорожание оборудования и материалов, об этом 22 ноября в ходе еженедельного оперативного совещания заявил губернатор края Владимир Солодов.

Kamgov.ru Владимир Солодов

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«Хочу подчеркнуть, безусловно мы понимаем объективные факторы, которые влияют на стоимость стройматериалов, правительством Российской Федерации приняты соответствующие нормативно-правовые документы, которые позволяют учесть объективное удорожание стоимости объекта строительства. Строительство Камчатской краевой больницы подержано президентом Российской Федерации. Во время рабочей поездки Михаил Мишустин лично принял решение о достройке, поэтому все удорожания, которые могут происходить, должны иметь объективное обоснование, должны укладываться в федеральные нормативы и соответствующие финансовые параметры. Этот вопрос не дискуссионный, строительство находится на контроле правительства Российской Федерации и минстроя России», — отметил Солодов.

Оба этапа строительства должны завершиться к концу 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, количество коек в ковидных госпиталях Камчатки при необходимости могут увеличить в течение недели. Регион готов к росту количества коронавирусных больных, стационары обеспечены кислородом, медикаментами и медоборудованием.