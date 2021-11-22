Черкесск, 22 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия стала одним из субъектов РФ, в которых низкие показатели по строительству жилых домов. Это установлено Счетной палатой РФ в результате анализа реализации в 2021 году мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Так, показатель строительства жилья в республике составил всего 7 тыс. квадратных метров. Меньше только в Мурманской области (менее 1 тыс. кв. м) и Магаданской области (3 тыс. кв. м). В список десяти субъектов-«малостроек» вошел также еще один регион Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкария с показателем 99 тыс. кв. м.

В настоящее время Счетная палата устанавливает причины такой ситуации с низким объемом строящегося жилья в субъектах РФ. Стоит отметить, что в четырех регионах России вовсе нулевые показатели по многоквартирному жилью. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейская АО и Камчатский край.